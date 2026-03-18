El mercado empresarial ha sido uno de los más revolucionados durante los últimos años. Los métodos utilizados por los profesionales y las empresas para transmitir sus proyectos y formar contactos es uno de los factores fundamentales para explicar estos cambios. Así, mientras muchas organizaciones todavía utilizan las redes sociales sin una estrategia clara, otras personas saben cómo aprovechar al máximo estos canales digitales. En este marco es que LinkedIn se ha convertido en un espacio estratégico para construir autoridad y desarrollar una imagen personal fuerte, además de desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Así es como surgen figuras como la de Martín Arosa, un joven empresario español quien participará como docente en una nueva microcredencial universitaria en la Universidad de Vigo. El fundador y CEO de ZipGenial se unirá a otros profesionales para dictar la Microcredencial LinkedIn Accelerator: Posicionamiento y autoridad profesional, centrada en el posicionamiento estratégico y el desarrollo de negocios a través de LinkedIn. A sus 22 años, Martín Arosa se ha posicionado como uno de los perfiles con mayor crecimiento en LinkedIn en España. Desde su empresa, ZipGenial, trabaja con empresarios, directivos y compañías que buscan transformar su presencia en la red profesional en un canal estratégico de visibilidad y captación de clientes con resultados empresariales medibles. Durante la microcredencial, los alumnos aprenderán cómo construir una presencia profesional sólida en LinkedIn, desarrollar autoridad en su sector y transformar la visibilidad en oportunidades reales de negocio. Este tipo de iniciativas reflejan una tendencia creciente dentro del ámbito universitario: la incorporación de profesionales del ecosistema empresarial digital a programas formativos orientados a competencias prácticas y aplicadas al mercado laboral. En el último tiempo, LinkedIn ha dejado de ser una plataforma centrada únicamente en la búsqueda de empleo y cada vez más profesionales y empresas la utilizan como un canal estratégico para posicionarse en su sector. En entrevista para El Español, Arosa explica que LinkedIn ha dejado de ser una herramienta imprescindible para convertirse en una “obligatoria”. “Si soy bueno en IA y muestro lo que hice para otras empresas en LinkedIn, lo van a ver y otros van a querer ahorrarse costes, por ejemplo. Si me tiene que pagar 30.000 o 50.000, pero le ahorro 100.000 en empleados, lógicamente va a decir que sí”, infiere el joven empresario. “Esto le va a ayudar mucho a chavales que están estudiando y quieren dar un pasito más en el ámbito empresarial y en el ámbito profesional. Y eso es lo que conseguimos con la Universidad de Vigo, que al final es un acuerdo espectacular que hicimos a nivel europeo y va a transformar realmente la palabra, las vidas de estos chavales y ayudarles a dar un paso más en el ámbito profesional”, sentencia Arosa.