Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 28 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 703,19 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 3.02%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -4.82% en su cotización.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 46.46%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.94%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios momentos de estabilidad y un ligero aumento en el medio del período. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 28 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,318.90 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,637.80 pesos y 500 reales tendrá un costo de 351,594.50 pesos.