No fue el iceberg: descubren el verdadero motivo del hundimiento del Titanic y se reescribe la historia de la tragedia.

A más de un siglo del naufragio más famoso de todos los tiempos, el misterio del Titanic sigue generando fascinación y nuevas preguntas. La tragedia que conmovió al mundo en 1912 vuelve a estar en el centro del debate, impulsada por investigadores que desafían la versión oficial del hundimiento.

Durante décadas, la explicación más aceptada fue que el transatlántico chocó con un iceberg en las aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, imágenes en 3D de altísima resolución del lecho marino abren la puerta a otras teorías.

¿Cuál fue el origen del ambicioso proyecto del Titanic?

En 1907, Bruce Ismay, presidente de la naviera White Star Line y William Perrie, de los astilleros Harland & Wolff, trazaron un plan audaz: construir tres transatlánticos que serían los más imponentes, veloces y lujosos del mundo.

Revelan detalles sobre el hundimiento del Titanic. (fuente: archivo)

Inspirados en la mitología griega, los nombraron Olympic, Titanicy Gigantic (este último luego renombrado Britannic). El Titanic, segundo en la serie, pasaría a la historia no por su grandeza, sino por su trágico destino.

¿Por qué el Titanic fue promocionado como insumergible y se hundió en 1912?

El Titanic, promocionado como casi insumergible, se hundió en la madrugada del 15 de abrilde 1912, solo tres horas después de chocar con lo que se cree fue un iceberg, en su primer viaje. En ese instante, era el barco más grande y lujoso jamás construido.

¿Qué revela la primera reconstrucción 3D del Titanic en el fondo del Atlántico?

Gracias a una técnica innovadora de escaneo digital submarino, se logró por primera vez una reconstrucción completa en 3D del Titanic. A diferencia de las imágenes convencionales, esta tecnología proporciona un detalle sin igual sobre el estado actual del barco, sumergido a 3.800 metros en el fondo del Atlántico.

Desde su hallazgo en 1985, se creyó que el Titanic se hundió en una sola pieza. Sin embargo, los escaneos revelan que el barco se partió en dos: la proa, aún reconocible y una popa irreconocible, deformada por el impacto al tocar el fondo.

La teoría que afirma que el Titanic no se hundió por causa de un iceberg

El investigador Park Stephenson, experto en el Titanic, afirma que la nave no colisionó lateralmente con el iceberg , como se suele narrar.

Según Stephenson, podría haber encallado en una plataforma de hielo sumergida, una hipótesis que ya fue planteada en 1912 por una publicación londinense. El especialista sostiene que el naufragio aún guarda secretos por descubrir y que estas nuevas imágenes ayudarán a desvelar la verdad.

“Tengo una creciente cantidad de pruebas de que el Titanic no impactó contra el iceberg de costado, como se muestra en las películas. Es posible que realmente haya aterrizado en la plataforma de hielo sumergida. Este fue el primer escenario publicado por una revista de Londres en 1912″, aclaró el investigador.

Fallas estructurales en el Titanic: análisis de documentos clave

Investigaciones recientes revelaron que el Titanic podría haber estado lidiando con problemas estructurales antes de su fatídico viaje, lo que podría haber contribuido a su hundimiento. Expertos sugieren que la calidad del acero utilizado en su construcción podría haber sido inferior a la esperada, lo que lo haría más vulnerable al impacto.

Además, se planteó la posibilidad de que la falta de suficientes botes salvavidas no solo se debiera a un descuido, sino a una estrategia de marketing para resaltar la grandeza del barco. Esta decisión, que resultó trágica, ha llevado a un análisis más profundo sobre las prácticas de seguridad en la industria marítima de la época.