Pescarmona propone vender Impsa para pagar la millonaria deuda del holding

Dispuesto a salvar la continuidad de Impsa, Enrique Pescarmona ofreció a los acreedores contratar un asesor financiero para vender el grupo mendocino y poder pagar una deuda que asciende a u$s 1136 millones y que está siendo negociada a través de un proceso de reestructuración de pasivos enmarcado en un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que ya fue aprobado por la justicia.

Precisamente, la propuesta forma parte de la oferta de canje que IMPSA hará a los acreedores y que fue publicada ayer en el sitio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En el paper se incluye la contratación de un asesor financiero que llevará adelante un proceso de venta de acciones de la compañía que dejará a la familia fundadora afuera del directorio y también del control operativo tanto de Impsa como de Venti, el holding controlante.

Según los términos y condiciones del proceso de reestructuración presentado por Pescarmona y aceptado por los acreedores, el asesor financiero liderará este proceso que deberá comenzar no más allá de la fecha de liquidación y deberá ser completado dentro de un plazo de 24 meses, pero que puede ser extendido en sus plazos.

En este marco, todo indica que la discusión será la de la futura cesión del 100% del conglomerado mendocino si aparece una oferta tentadora, contemplada en el derecho de Drag-Along (arrastre) que incluye el APE.

Además, en el paper elaborado por los abogados de Impsa se les ofrece a los acreedores la emisión de nuevos instrumentos de deuda por u$s 472 millones equivalentes, divididos en u$s 150 millones equivalentes de Bonos Par sin reducción de capital, y u$s 322 millones equivalentes de Bonos Descuento que tendrán un factor de canje de aproximadamente 0.326 centavos de Bono Descuento por cada peso de deuda elegible, más la transferencia a un Fideicomiso del 65% de las acciones de Impsa en beneficio de los acreedores.

En este sentido, se crea la figura de un fideicomiso que tendrá la propiedad del 65% de las acciones del conglomerado mendocino en beneficio de los acreedores. Según explicaron a El Cronista fuentes de Impsa, esta estructura tiene como objetivo que los acreedores reciban los beneficios derivados de dichas acciones.

"Por ejemplo, en caso de una venta de las acciones los acreedores recibirán una compensación adicional a los pagos establecidos bajo los instrumentos de deuda sin tener directamente la propiedad de manera de minimizar riesgos y evitar cuestionamientos regulatorios o estatutarios ya que ciertos acreedores no pueden recibir acciones en forma directa", agregaron las fuentes.

Como parte de este proceso de reestructuración de Impsa, la familia Pescarmona solamente mantendrá el 35% de las acciones de Impsa. grupo que entró en default a fines de 2014 y que, como parte de esa caída, hasta fue llevada a juicio por el BID, que interpuso una demanda ante la Corte de Nueva York por un crédito impago de más de u$s 160 millones.

Ahora, el próximo paso para analizar la propuesta será durante una asamblea de tenedores de las distintas Series de Obligaciones Negociables y del Bono 2020 que ocurrirán el 20 y 21 de febrero en Mendoza.

Las fuentes del grupo explicaron que luego de esas asambleas y una vez verificada la obtención de las mayorías que establece la ley, en marzo se presentará a la Justicia la solicitud de homologación del APE. "Esperamos que esto pueda ocurrir no más allá de Junio de 2017", acotaron desde el holding.

En este contexto, es posible también que importantes bancos extranjeros y locales puedan desembarcar en el directorio de IMPSA como parte del proceso de reestructuración. Entre las entidades se destacan los brasileños Bradesco y Bndes, el BID y los argentinos Banco Nación y Bapro. Las próximas asambleas fueron aprobadas en su convocatoria por el tribunal que lleva la causa del APE. Es decir, por la jueza Gloria Cortés, a cargo del 2º Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza. Ahora, resta saber si la oferta será exitosa.