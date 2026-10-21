La administración de Lula informó que está acelerando las transferencias del programa Bolsa Família, un beneficio que reciben 19 millones de hogares.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está acelerando la entrega de ayudas sociales a los brasileños de bajos recursos antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en un esfuerzo de última hora por acortar la ventaja de su rival derechista.

Ante la votación de desempate prevista para el domingo, el líder de 80 años se encuentra ligeramente por debajo en las encuestas frente a Flávio Bolsonaro, el senador de 45 años que obtuvo el primer lugar en la primera vuelta celebrada a principios de este mes.

Esta semana, la administración de Lula informó que está acelerando las transferencias del programa Bolsa Família, un beneficio que reciben 19 millones de hogares, para que todos los depósitos correspondientes a octubre se entreguen a más tardar el miércoles. Por lo general, el programa social efectúa sus pagos durante los últimos 10 días de cada mes.

Brasilia argumentó que la medida busca mitigar los posibles efectos de un fenómeno de El Niño inusualmente fuerte, que incluye sequías e inundaciones. Este cambio se mantendrá vigente hasta finales de año.

Sin embargo, los opositores acusaron al gobierno de la democracia más grande de América Latina de inducir el voto para impulsar la campaña de Lula en busca de un cuarto mandato no consecutivo. El mandatario izquierdista ha señalado que esta será su última campaña electoral.

“Adelantar el pago del Bolsa Família fue otra maniobra electoral descarada, entre tantas otras”, declaró Eduardo Ribeiro, líder del partido derechista Novo, el cual ha manifestado su apoyo a Bolsonaro. “Usar a El Niño como justificación resulta vergonzoso, incluso para los estándares del Partido de los Trabajadores (de Lula)”.

Los desembolsos del Bolsa Família serán los primeros en incluir un incremento del 15% anunciado por Lula el mes pasado, lo que eleva los pagos a un promedio de 777 reales (154 dólares), medida que la oposición también calificó como compra de votos.

El expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro —padre de Flávio, quien se encuentra encarcelado— aplicó tácticas similares antes de su fallida campaña de reelección frente a Lula en 2022.

Posteriormente, Bolsonaro fue declarado culpable de planear un golpe de Estado y condenado a 27 años de prisión, pena que cumple bajo arresto domiciliario debido a motivos de salud.

El actual gobierno de Lula ha adelantado pagos de este programa de transferencias monetarias en ocasiones anteriores en regiones afectadas por desastres naturales.

El equipo de campaña de Lula no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En las últimas semanas, Lula también ha prometido alivio de deudas para personas físicas, transporte público gratuito durante los fines de semana y apoyo financiero adicional para estudiantes de bajos ingresos. Los críticos advierten que dicha generosidad pondrá bajo presión las finanzas públicas de Brasil.

Algunas encuestas recientes sugieren que el ex sindicalista está recortando la ventaja de Bolsonaro. El aspirante conservador obtuvo el 47% de los votos en los comicios iniciales del 4 de octubre, con una ventaja de casi dos puntos sobre Lula, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ganar en primera vuelta.

Eduardo Grin, profesor de ciencias políticas de la Fundación Getulio Vargas, señaló que la reciente medida gubernamental podría tener cierto impacto electoral, pero añadió: “Sospecho que el tiempo que queda entre ahora y las elecciones tal vez no sea suficiente para movilizar a la cantidad de votantes que Lula necesita”.

Implementado en 2003 durante el primer mandato de Lula, el programa Bolsa Família se consolidó como su política emblemática tras recibir el crédito de sacar de la pobreza a millones de personas. Este subsidio está condicionado a la asistencia escolar y a la cartilla de vacunación de los hijos.

El programa de asistencia social se ha colocado en el centro del debate electoral; los partidarios de Lula advierten que los recortes al gasto prometidos por Bolsonaro afectarán las prestaciones y los servicios públicos, mientras que el candidato opositor insiste en que no recortará los programas sociales.