Gustav Klimt, uno de los 10 artistas plásticos más valorados del mundo

Gustav Klimt no era muy reconocido por el ambiente plástico. Pero, desde hace dos décadas, el mercado ha descubierto a este pintor austríaco. Son pocas sus obras, solamente dos pinturas se venden en subastas cada año. Fue a partir de cinco obras recuperadas al gobierno de Austria, que estaban en el Palacio Belvedere y que habían sido confiscadas por los nazis, que comenzó a ser muy buscado. Hoy es uno de los 10 artistas más valorados del mundo.

Ronald Lauder, hijo de la famosa Estée Lauder, es un gran coleccionista de arte austríaco y hace unos años inauguró su museo en Manhattan, Neue Gallery, que es extraordinario. Es un petit-hotel que posee una colección permanente y además realiza exposiciones memorables como la del año pasado de Edvard Munch que tuve la suerte de disfrutar. Compró uno de los retratos de Adele Bloch-Bauer en u$s 135 millones, en una operación privada, y la heredera de estas obras vendió las otras cuatro que recibió en subasta de Christie’s.

Una de ellas se vendió en u$s 88 millones hace diez años y no se conocía a la compradora. Ahora se vendió en u$s 150 millones, en venta privada, y se sabe que la propietaria de la obra era la famosa y mediática Oprah Winfrey, quien recibió una buena diferencia del 71% en la década; era el otro retrato de la famosa y bella Adele.

También nos enteramos que en noviembre de 2015, en otra venta privada, se vendió "Water Serpents II" en u$s 170 millones y el vendedor fue el coleccionista ruso Dmitry Rybolóvlev. Ambas pinturas fueron compradas por coleccionistas chinos y aún no se sabe quiénes son.

Dentro de dos semanas, Sotheby’s ofrece a la venta otra obra, en este caso unas flores pintadas en el jardín de la familia Bauer, que hace dos décadas se vendió en u$s 5,3 millones y que podría superar los u$s 53 millones. Seguramente se irá también a China.

Klimt falleció en 1918, a los 56 años, y sus obras más buscadas son de principios del siglo XX; 12 de ellas se han vendido en subastas en entre u$s 11 millones y u$s 88 millones. Es un artista personal y sus obras con fondo de oro y a la manera de los mosaicos de Rávena son las más apreciadas.

Quizás la obra cumbre del erotismo en el arte sea "El Beso", que se encuentra en el Palacio Belvedere; curiosamente no es un desnudo de una pareja, sino que en el ambiente y en los rostros se manifiesta el erotismo de la escena.

Fue un pintor completo, con obras monumentales en palacios de Viena. Algunas de sus mayores obras se han perdido por la guerra, durante incendios. Creo que su obra es el mayor atractivo de Viena, aunque otros me hablen de la Ópera o de las tortas.

Está por comenzar la temporada de fabulosas subastas en Londres y será un termómetro de lo que pasará en el mercado. Las ventas globales en remates han bajado un 30%, pero las ventas privadas han aumentado en más del 30% y estas dos operaciones privadas de Klimt, por u$s 320 millones, nos muestran que en el caso de obras de importancia el mercado está brillante.