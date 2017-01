Banghó y la UOM activan negociaciones para evitar cerrar la empresa

Los dueños de Banghó y representantes de la UOM se reunirán el jueves próximo con los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Trabajo, Jorge Triaca, en un intento de encontrar una solución al inminente cierre de la planta que la firma local tiene en Florida, Vicente López, donde trabajan 650 personas en la fabricación de notebooks, tablets y accesorios. Su otra planta, de menor tamaño en el Polo Tecnológico de Parque Patricios, seguiría activa, pero con 100 empleados.



Ayer, la UOM protestó frente al Ministerio de Trabajo, para reclamar al Gobierno que dé marcha atrás con la quita del 35% de arancel a la importación de computadoras y tablets, decisión que está causando el cierre de varias empresas del sector. Tras la protesta, fueron recibidos por Triaca, quien les prometió una reunión conjunta con Cabrera para el jueves.



Desde el lunes, como publicó ayer El Cronista, los 650 empleados de la planta de Florida están de vacaciones, por 15 días. Pero, de no haber cambios en la decisión del Gobierno, Carlos Suaya, presidente de Banghó, admitió a este diario que debía cerrarla al término del receso, al no poder competir.



"Ya hay más de 200 despidos en Capital; Novatech despidió a 80, Positivo BGH a 40 y Corporate Corp (Ken Brown) a 100. Ahora corren el mismo riesgo 650 empleados de Banghó, todos por la quita del arancel. Al Gobierno se le hicieron distintas propuestas para seguir fabricando a menor precio, pero está muy duro. Triaca nos prometió una reunión para el jueves con Cabrera, junto a Banghó, para buscar una salida. Iba a ver si podía hacerse antes", aseguró Emiliano Gallo, secretario de Prensa de la UOM.



Las empresas del sector aspiran a que el gobierno de Mauricio Macri reduzca el arancel de 35% a 16%, que es el fijado por el Mercosur para la extrazona; que baje a 0% el arancel para importar componentes y, así, poder seguir fabricando y competir con los importados. De otro modo, dicen, es imposible competir con China, que tiene moneda devaluada, mano de obra barata y subsidia la importación de insumos y productos, con reintegros de 14%.



Pero, por ahora, el Gobierno no cambió su posición, que, según datos de fuentes del sector, ya generó 2000 desempleos en el país, sobre todo de Pymes. La UOM apoya el reclamo de las empresas, para que no haya despidos, y negocia junto a ellos con el Gobierno en esta pelea. "Macri habló de atraer inversiones, esta empresa invirtió más de u$s 10 millones en la última década, los empleados son jóvenes, capacitados, para el 70% es su primer empleo. Queremos que recorran la planta y vean cómo se trabaja. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, hoy son las computadoras, después serán celulares, TV... así es la misma película que en 2001", dijo Gallo, de la UOM.



Desde el Ministerio de Producción, en tanto, destacaron que "el país es el más caro de la región en computadoras y que eso crea una brecha digital para la producción nacional y las familias. La quita del arancel beneficia a toda la economía al bajar el costo de un insumo básico". Aseguraron que dialogaron con las empresas y evaluaron "actividades a las que podían orientar su producción" y que propuso incorporar a los trabajadores al Programa de Transformación Productiva para facilitar su reinserción laboral. Pero no emitieron opinión sobre la posibilidad de analizar la propuesta de las empresas, para bajar precios y seguir produciendo.