Inversiones que vienen marchando

La situación parece ir acomodándose en la industria automotriz argentina. El año arrancó con una suba del 61% en las ventas de vehículos 0 km y 26.762 unidades fabricadas a nivel local, lo que significa un aumento del 50,5% en base a los registros de enero del año pasado. En el sector, según fuentes del mercado, hay confianza por lo que sucederá a futuro.

Si bien se estima que el mercado brasileño -hacia donde se dirigen cerca del 65% de lo que se produce a nivel local en la actualidad- no repuntará este año, las inversiones programadas por las terminales que fabrican vehículos en la Argentina permiten pronosticar un fin de década auspicioso para el sector.

Reactivar la industria automotriz es una de las misiones que se propuso el Gobierno ni bien asumió. RPM reveló cuál es el plan oficial: alcanzar 750.000 vehículos producidos por año en 2019 y 1 millón en 2023. Para eso, se prevén inversiones de u$s 5.000 millones entre 2017 y 2019. El desembolso permitirá, según apunta el Ejecutivo, llegar al 35% de integración de autopartes producidas localmente en 2019 y al 40, en 2023. Además, se crearán alrededor de 30.000 puestos de trabajo y podría bajar el ausentismo al 5% para 2019 y al 3, para 2023.



El utilitario ya se vende en otros mercados de la región con carrocerías furgón y para pasajeros. En Chile ofrece un motor naftero 1.6 litros de 85 CV y un diésel 1.5 litros de 90 CV. Los dos cuentan con tecnología Euro V y cuatro cilindros y ocho válvulas.

Mide 4,36 metros de largo, 1,75 de ancho y 1,80 de alto, con una distancia entre ejes de 2,81 metros. Es 35 centímetros más largo, 8 más ancho y 6 más alto que el Kangoo actual. Además, lo supera por 21 centímetros en la distancia entre ejes.

La nueva plataforma del Grupo PSA

El Grupo PSA invertirá u$s 320 millones para fabricar nuevos modelos en el polo productivo de El Palomar a partir de 2019. Todos utilizarán una plataforma modular denominada CMP, catalogada por la compañía como "de última generación".

"Su implementación posibilitará la producción de una gran variedad de modelos, reduciendo costos y tiempo", sostienen desde el consorcio francés al respecto de la arquitectura considerada "multienergética" por la posibilidad de fabricar, a partir de ella, vehículos con sistemas de propulsión alternativos, como híbridos o eléctricos. El primero de estos modelos se lanzará a la venta en el país -y se exportará- en 2019. La plataforma CMP, que PSA desarrolló con su socio chino Dongfeng, permitirá desarrollar productos chicos y medianos.

Este anuncio forma parte del plan de negocios "Push to Pass" del grupo galo. PSA promete lanzar 16 vehículos en América latina desde este año hasta 2021, y varios ellos se producirán en el Mercosur. Hoy, las dos plantas regionales de esta firma están en Buenos Aires y en Porto Real, Brasil.

Entre El Palomar y Porto Real se disputan actualmente los dos proyectos más importantes que tiene el Grupo PSA para los próximos años en Latinoamérica: la pick up mediana y el SUV chico. "Los anuncios llegarán, pero hoy no puedo hacer afirmaciones puntuales por algún modelo", dijo el máximo responsable de la compañía, Carlos Tavares, que confesó estar "muy entusiasmado con lo que está sucediendo en la Argentina".

Se espera que la plataforma se utilice, además, para las nuevas generaciones de los vehículos medianos que se producen por estos días en El Palomar: los Peugeot 308 y 408, y el Citroën C4 Lounge.

La inversión contempla la creación de un parque de proveedores en el partido de Tres de Febrero, donde está ubicado el complejo productivo. Con este plan, que "incorpora un aumento significativo de la integración local incentivando así la cadena de proveedores locales", "se incrementarán las ganancias de competitividad a través de la transformación del proceso productivo bajo un sistema de monoflujo", sostiene la compañía francesa.

Las tres futuras pick ups argentinas

La Alianza Renault-Nissan y el Grupo Daimler, al que pertenece Mercedes-Benz, avanzan con la inversión de u$s 600 millones que tiene como destino fabricar tres pick ups medianas con plataforma global en un mismo complejo: Nissan NP300 Frontier, Renault Alaskan y Mercedes-Benz Clase X.

La primera de ellas servirá como base para la producción de las otras dos. La marca del rombo y la de la estrella fabricarán sus pick ups medianas con la plataforma y variados componentes de la NP300 Frontier. La de Renault, incluso, será muy parecida en materia de diseño. Los tres productos se desarrollarán en el polo industrial que Renault tiene en Santa Isabel, donde se doblará el volumen de producción que tenía la planta antes de discontinuar el Clio Mío.

Aunque aún no se habla de cifras concretas, RPM supo que Mercedes-Benz contará con el mayor número de unidades producidas de las 70.000 unidades que se proyectan entre las tres. Todas se exportarán a países de la región, principalmente a Brasil.

De la inversión, la mitad se destinará a la red de proveedores. En Córdoba todavía están analizando la posibilidad de que algunos de ellos actualmente externos comiencen a trabajar dentro de este complejo.

150 robotscontempla incorporar FCA en la unidad de chapistería y otras. La Amarok V6 nacional

Volkswagen invirtió u$s 100 millones para producir en la planta de Pacheco el rediseño de la Amarok. La pick up mediana fue retocada en diseño y equipamiento y se lanzó a la venta en la Argentina sobre el cierre del año pasado en distintas versiones con el motor turbodiésel 2.0 litros de 140 y 180 CV. Pero, aún no llegó el plato principal: la Amarok V6, que se pondrá a la venta en los próximos meses a nivel local. El desembolso contempló el desarrollo de esta versión con un motor turbodiésel de seis cilindros en V. Contará con un motor 3.0 TDI de 224 CV y 550 Nm de torque que deriva del Touareg. Tendrá caja automática ZF de ocho marchas y tracción integral 4Motion con diferencial Torsen.