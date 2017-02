Afectada por problemas de costos, Celulosa cerró su planta papelera en Uruguay

Malas noticias para Celulosa Argentina en Uruguay donde decidió cerrar su filial que produce celulosa y papel, Fábrica Nacional de Papel (Fanapel), por problemas vinculados con los altos costos y las importaciones asiáticas. El directorio de Celulosa envió el miércoles una carta a la Bolsa de Comercio porteña explicando los motivos de esta decisión. "Fanapel se vio perjudicada por un ineludible efecto negativo en los volúmenes y márgenes de rentabilidad durante los últimos trimestres", sostiene ese comunicado. Al respecto, un alto ejecutivo del grupo Tapebicuá, dueño de Celulosa Argentina y de Tapebicuá, explicó a El Cronista que "la situación deriva de las dificultades propias del comercio con Argentina, y de los constantes incrementos de costos nacionales, en un mercado internacional sobreofertado por la competencia china".

Fuentes del país vecino agregaron que la empresa llegó a perder u$s 400.000 mensuales y que sus costos no le permitían ser operativa. Elaborar una tonelada de papel le costaba u$s 988, de los cuales u$s 150 se vinculaban a la carga salarial y u$s 179 a los gastos en energía. También, que la mayor parte de esos costos se vinculaban con la compra de materia prima y productos químicos. Esto llevó a que a partir de esta semana, la planta de Fanapel dejara de producir, por lo menos dentro de los próximos seis meses, aunque se mantiene incierto el futuro después de ese plazo.

"Los altos costos productivos, y los problemas de competitividad que sufre nuestra empresa en el marco de la coyuntura económica de Uruguay nos llevó a tomar esta medida que, de todas formas, tratará de resguardar los derechos de los trabajadores que van a cobrar durante todo ese plazo, con ayuda de un mecanismo que permite que el Estado abone parte de esos salarios", explicaron desde la empresa. Los problemas se iniciaron por las dificultades para colocar el papel que produce en el mercado doméstico y en el exterior y por la fuerte competencia china. Hasta el gobierno uruguayo creó una comisión tripartita, que intentó encontrar sin éxito una salida.

Tanto Fanapel como Celulosa Argentina son propiedad de Tapebicuá, un grupo de capitales argentinos que agrupa a empresarios como Daniel Maradei, José Urtubey y Juan Collado tiene dos centros industriales en Corrientes y otro en Tierra del Fuego, y emplea a más de 1900 trabajadores. Con Celulosa Argentina, una de las principales empresas fabricantes de pastas y papeles para impresión y escritura. Opera dos plantas en Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (provincia de Buenos Aires) y Juan Lacaze (Uruguay) bajo la operación de Fanapel. Los principales productos son Papeles para Impresión y Escritura, Estucados y No Estucados; Papeles Tissue y Papeles para Packaging. En el caso de Fanapel, su planta está ubicada en la ciudad de Juan Lacaze, en el departamento de Colonia, y su cierre representa el despido de 260 trabajadores. Sobre el tema, Mathías Lozano, secretario general del sindicato papelero uruguayo, explicó que "la empresa dejó de vender el 80% de su producto en Argentina, como resultado de que China ingresa con precios más baratos y se insertaron en el mercado por debajo de los costos de producción de toda la región".