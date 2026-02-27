En la apertura de mercados de este viernes, 27 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.48%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.02%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.26%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el corto y largo plazo. El Banco de México eleva previsión de PIB a 1.6% para 2016, superando a la OCDE y al consenso La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.28%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.13%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, con una tendencia positiva, es importante monitorear si esta alza se mantendrá en los próximos días. El Banco de México eleva previsión de PIB a 1.6% para 2016, superando a la OCDE y al consenso Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ya es oficial: el SAT hará cruces de CFDI y bases de datos para una auditoria más dura para estos contribuyentes