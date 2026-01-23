En la apertura de mercados de este viernes, 23 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.67 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.22%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.05%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.78%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado.

Conocé la cotización de este viernes, 23 de enero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.79%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda local, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía nacional.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos como la inflación o cambios en el mercado internacional. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA