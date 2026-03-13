En la sesión de apertura de este viernes, 13 de marzo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.66 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.23% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.03%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.15% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, pero un crecimiento sostenido a largo plazo. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 26.18%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar para evaluar la salud financiera del país. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ticketmaster crece ‘sin precedentes’ en eventos en vivo, en medio de polémica por boletos caros