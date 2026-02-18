En la apertura de mercados de este miércoles, 18 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.67 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.18%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.27%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.59%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.98%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia positiva indica un posible aumento en la confianza económica y en la estabilidad del Quetzal, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación financiera del país. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. ‘No hay plan B’: Sheinbaum blinda el T-MEC y acelera la diversificación comercial Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar una transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.