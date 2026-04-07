La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 7 de abril en Estados Unidos es de 7.64 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.21% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.73%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado. Pemex ‘suelta las rueditas’: Hacienda recorta el rescate financiero a la petrolera estatal para 2026 La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.05%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.10%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este comportamiento en la cotización podría estar influenciado por factores económicos internos y externos que están favoreciendo la estabilidad y el crecimiento del Quetzal guatemalteco. Pemex ‘suelta las rueditas’: Hacienda recorta el rescate financiero a la petrolera estatal para 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El ‘fenómeno Sprite’ | La bebida que lidera la millonaria estrategia de Coca-Cola FEMSA para 2026