En la apertura de mercados de este martes, 31 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.64 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.55%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.33%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.90%. Estos datos reflejan una ligera tendencia al alza en el valor de la moneda en el corto plazo. ¿Rally sostenible? Orbia sube, pero situación en Medio Oriente y sus fundamentales generan dudas La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 27.63%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal guatemalteco. Esta tendencia positiva podría reflejar un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en las exportaciones del país. ¿Rally sostenible? Orbia sube, pero situación en Medio Oriente y sus fundamentales generan dudas Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. ¿Inversionista por accidente? El dato oculto detrás del récord de 5 billones de pesos en fondos en México