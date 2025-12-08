La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este lunes 8 de diciembre en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho precio presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.21%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.53%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 12.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.88%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 0 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En los días consecutivos previos, la tendencia también se mantuvo en alza, lo que refuerza la idea de un crecimiento sostenido en la cotización del Quetzal. Este comportamiento puede atraer la atención de inversionistas y mejorar la confianza en el mercado guatemalteco.

El análisis sugiere que la tendencia positiva podría estar relacionada con factores económicos favorables en el país.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

