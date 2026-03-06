El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6625 este viernes, 6 de marzo de 2026, cifra que refleja una alteración del 2.28% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.03%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.22% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento sostenido en el periodo anual. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 21.09%, es mayor que la volatilidad anual del 18.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este aumento en la cotización podría reflejar una mayor confianza en el mercado y un posible crecimiento en las inversiones en el país. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.