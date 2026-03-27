El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6505 este viernes, 27 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.21% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.04%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.31% en su valor. Esta evolución refleja una ligera caída reciente, a pesar de un crecimiento positivo a lo largo del año. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.04%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.