La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6645 este viernes, 27 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2.48%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.02%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.26%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el corto y largo plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.28%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.13%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, con una tendencia positiva, es importante monitorear si esta alza se mantendrá en los próximos días. Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.