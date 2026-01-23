En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.668 este viernes, 23 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.22% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.0574%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.7840%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el corto y largo plazo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.81%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda local, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía nacional.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos como la inflación o cambios en el mercado internacional. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.