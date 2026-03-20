Al cierre de mercados de este viernes, 20 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6535. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.07%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una leve disminución del -0.06%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 1.91% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar del aumento anual. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 19.41%, es mayor que la volatilidad anual del 18.54%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.