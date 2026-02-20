La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.663 este viernes, 20 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2.2%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.0065, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.98%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el mercado, con fluctuaciones menores a corto plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.79%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.93%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia positiva indica un posible aumento en la confianza económica y en la estabilidad del Quetzal, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación financiera del país. Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.