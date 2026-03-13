El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.658 este viernes, 13 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.2% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una leve disminución del -0.06%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 2.11% en su valor. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas del país. La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 26.08%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar para evaluar la salud financiera del país. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.