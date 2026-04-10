El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6425 este viernes, 10 de abril de 2026, cifra que refleja una diferencia del 2.25% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio de 0.0196%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.54%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación reciente, pero una tendencia a la baja en el largo plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.99%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.05%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este comportamiento en la cotización podría estar influenciado por factores económicos internos y externos que están favoreciendo la estabilidad y el crecimiento del Quetzal guatemalteco. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.