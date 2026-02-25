El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6635 este miércoles, 25 de febrero de 2026, cifra que refleja una alteración del 2.4% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.20%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.06%. Estos datos reflejan una ligera tendencia al alza en el valor de la moneda en el corto y mediano plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.64%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.18%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, con una tendencia positiva, es importante monitorear si esta alza se mantendrá en los próximos días. Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.