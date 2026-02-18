Al cierre de mercados de este miércoles, 18 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.664. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.14%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.23%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 17.98%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia positiva indica un posible aumento en la confianza económica y en la estabilidad del Quetzal, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación financiera del país. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.