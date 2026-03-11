La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6605 este miércoles, 11 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.17%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.26%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.20%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el largo plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.94%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en el valor del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.