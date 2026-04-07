La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.641 este martes, 7 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.19%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.24%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.71%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del tipo de cambio. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.98%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 19.10%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este comportamiento en la cotización podría estar influenciado por factores económicos internos y externos que están favoreciendo la estabilidad y el crecimiento del Quetzal guatemalteco. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.