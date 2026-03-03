El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6655 este martes, 3 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.36% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.49%, mientras que en el último año su variación se ha mantenido estable, con un 0.0% de fluctuación. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.07%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este aumento en la cotización podría reflejar una mayor confianza en el mercado y un posible crecimiento en las inversiones en el país. Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.