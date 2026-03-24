La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6465 este martes, 24 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.3%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.23%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.81%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.61%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.76%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal guatemalteco. Esta tendencia positiva podría reflejar un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en las exportaciones del país. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.