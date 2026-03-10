El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6585 este martes, 10 de marzo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 2.67% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.20%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.23%, indicando una ligera depreciación en su valor a lo largo del tiempo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 27.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 18.50%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar para evaluar la salud financiera del país. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.