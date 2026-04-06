Al cierre de mercados de este lunes, 6 de abril de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6425. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.02%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 1.86%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.72%. Estos porcentajes reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 13.43%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 18.92%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más comunes. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. A pesar de esta tendencia favorable, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo. La tendencia actual podría ser un indicativo de confianza en la economía guatemalteca, pero siempre es prudente estar alerta a posibles cambios. Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.