El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.645 este lunes, 30 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.07% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.27%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.87%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 14.75%, es menor que la volatilidad anual del 18.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Quetzal, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en el mercado. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.