La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6485 este lunes, 23 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.07%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.13%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.81%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 14.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 18.57%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Quetzal, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en el mercado. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.