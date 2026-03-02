El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.661 este lunes, 2 de marzo de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.05% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.06%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.06%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 13.04%, es menor que la volatilidad anual del 18.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. La estabilidad en la cotización podría ser un indicativo de confianza en el mercado, pero es importante seguir monitoreando los factores económicos que podrían influir en esta tendencia. Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.