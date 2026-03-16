La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6525 este lunes, 16 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.07%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.01%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.89%. Estos datos reflejan una ligera tendencia al alza en el valor de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 10.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 18.39%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Quetzal, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en el mercado. Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.