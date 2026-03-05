La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.663 este jueves, 5 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.26%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.02%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.20% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento sostenido en el periodo anual. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.24%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este aumento en la cotización podría reflejar una mayor confianza en el mercado y un posible crecimiento en las inversiones en el país. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.