La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6545 este jueves, 4 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 2.19%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.24%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.53%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.60%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 15.86%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible fortalecimiento de la moneda.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

