El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.651 este jueves, 26 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.41% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.31%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.42%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el largo plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.99%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.76%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal guatemalteco. Esta tendencia positiva podría reflejar un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en las exportaciones del país. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.