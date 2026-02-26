El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6645 este jueves, 26 de febrero de 2026, cifra que refleja una alteración del 2.11% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.10%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.17%. Estos porcentajes reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.65%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.12%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en el valor del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.