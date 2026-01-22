La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6675 este jueves, 22 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 2.32%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.32%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.72%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado.

Conoce la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.19%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.