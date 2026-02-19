El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.664 este jueves, 19 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.34% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.11%. Estos porcentajes reflejan una ligera tendencia al alza en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.33%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.