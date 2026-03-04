La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 4 de marzo en Estados Unidos es de 7.67 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.09% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.38%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado. ‘Electroboom’ regio | VEMO invertirá 825 mdp en Monterrey para financiamiento y red de carga eléctrica La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.74%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. ‘Electroboom’ regio | VEMO invertirá 825 mdp en Monterrey para financiamiento y red de carga eléctrica Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Rescate zapatero | Coppel compra 42 millones de pares Hechos en México y respalda 20% de la producción nacional