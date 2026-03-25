En la sesión de apertura de este miércoles, 25 de marzo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.65 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.29% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 1.98%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.48%, indicando una ligera depreciación en su valor a lo largo del tiempo. El plan millonario de Zurich para incentivar vocaciones técnicas en bachilleratos de México La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.47%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. El plan millonario de Zurich para incentivar vocaciones técnicas en bachilleratos de México Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Marcelo Ebrard continúa en ‘modo’ optimista con las conversaciones del T-MEC: ‘Se va a renovar’, asegura