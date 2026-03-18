La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 18 de marzo en Estados Unidos es de 7.65 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.17% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 1.74%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.39%. El operativo contra ‘El Mencho’ paralizó al país y provocó el desplome del consumo más grave desde la pandemia: BBVA La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 22.45%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.55%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal guatemalteco. Esta tendencia positiva podría reflejar un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en las exportaciones del país. El operativo contra ‘El Mencho’ paralizó al país y provocó el desplome del consumo más grave desde la pandemia: BBVA Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La estrategia que las empresas mexicanas deben aplicar para sobrevivir a la semana laboral de 40 horas