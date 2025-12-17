La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 17 de diciembre en Estados Unidos es de 7.65 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.21% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.80%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.87%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 25.42%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 16.31%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos