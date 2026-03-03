La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 3 de marzo en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.3% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.43%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.06%. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.87%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este aumento en la cotización podría reflejar una mayor confianza en el mercado y un posible crecimiento en las inversiones en el país. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El petróleo podría saltar casi un tercio y tocar los 100 dólares por barril: el mercado teme una guerra larga Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.