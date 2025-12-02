En la apertura de mercados de este martes, 2 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.65 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.48%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.57%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.49%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado.

Cómo trabajar para el Banco del Bienestar: contratan personal con pocos requisitos y es el mejor sueldo de México

Fuente: narrativas-us

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 26.92%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.94%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal en el corto plazo.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores como la mejora en las exportaciones o la inversión extranjera en el país.

Cómo trabajar para el Banco del Bienestar: contratan personal con pocos requisitos y es el mejor sueldo de México

Fuente: narrativas-us

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Solo 2% de los analistas creen que es un buen momento para invertir en México

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)