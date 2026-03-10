La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 10 de marzo en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho precio presenta una variación del 2.68% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.21%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.22%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la tendencia a la baja en el periodo anual. Ebrard revela el plan de México para blindar el T-MEC y frenar los aranceles de Trump La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 27.80%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar para evaluar la salud financiera del país. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Ebrard revela el plan de México para blindar el T-MEC y frenar los aranceles de Trump Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El Gobierno dice adiós a todas las multas: se descontará el 100% de los gastos y recargos de ejecución de todos estos mexicanos