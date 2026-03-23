En la sesión de apertura de este lunes, 23 de marzo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.65 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.19%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.88%. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 14.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 18.57%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 0 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un cambio favorable. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos internos o externos que están impulsando la demanda del Quetzal. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría contribuir a una mayor estabilidad económica en el país. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ya lo confirmó la Suprema Corte | Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria